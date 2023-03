V požaru večstanovanjske hiše v Mariboru umrl moški

Maribor, 12. marca - V požaru, ki je minulo noč izbruhnil v večstanovanjski hiši v Melju v Mariboru, je umrl moški, sicer tuj državljan. Požar so poklicni in prostovoljni gasilci iz treh društev pogasili okoli 8. ure. Ogled kraja požara še poteka, po prvih nestrokovnih ocenah pa je nastalo za okoli 100.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.