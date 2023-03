Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 12. marca - Danes bo večinoma sončno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 12, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.