Poraza ekip slovenskih košarkarjev v NBA

New York, 12. marca - Košarkarji Memphis Grizzlies so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali Dallas Mavericks, v kateri ni bilo poškodovanega Luke Dončića, bilo je 112:108. Igralci Golden Stata Warriors so bili boljši po podaljšku s 125:116 od Milwaukee Bucks, za katere Gordan Dragić ni igral.