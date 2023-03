ACH Volleyju 14. pokalna lovorika

Velenje, 11. marca - Odbojkarji ACH Volleyja so v Velenju osvojili 14. pokalno lovoriko. V izenačenem in dolgem finalu so s 3:2 (-24, 22, 23, -22, 10) premagali Calcit Volley. Na živčnem obračunu so se Kamničani favoritom dobro upirali, a so še enkrat več ostali praznih rok, brez petega naslova pokalnih zmagovalcev.