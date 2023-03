Haaland z enajstmetrovke zagotovil zmago Cityja

London, 11. marca - Nogometaši Manchester Cityja so v 27. krogu angleške nogometne lige uspešno prestali gostovanje v Londonu pri Crystal Palaceu. Čeprav so se dolgo časa mučili, so v 78. minuti vendarle prišli do zadetka. Potem ko so domači v kazenskem prostoru nepravilno zaustavili Ilkaya Gündogana, je enajstmetrovko uspešno izvedel Erling Haaland.