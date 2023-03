Velenje, 11. marca - Odbojkarice Nove KBM Branika so zmagovalke slovenskega odbojkarskega pokala. V finalu v Velenju so s 3:2 (16, 20, -18, -20, 17) premagale tradicionalnega tekmeca Calcit Volley. Za Mariborčanke je to 19. pokalni naslov, prvi po letu 2020, Kamničanke ostajajo pri štirih.