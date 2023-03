Šentjur, 11. marca - Zgodaj popoldne je v naselju Krajnčica v občini Šentjur med delom v gozdu drevo stisnilo občana, ki je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so celjski in šentjurski gasilci ter reševalci.