Izidi nordijske kombinacije v Oslu

* Izidi: - moški: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:40,4 2. Julian Schmid (Nem) +1:56,5 3. Johannes Lamparter (Avt) 1:57,9 4. Stefan Rettenegger(Avt) 2:10,4 5. Jens Luraas Oftebro (Nor) 2:20,6 6. Ilkka Herola (Fin) 2:21,8 ... 48. Gašper Brecl (Slo) 8:51,1 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Lamparter (Avt) 1285 2. Jens Luraas Oftebro (Nor) 1149 3. Julian Schmid (Nem) 1119 4. Jarl Magnus Riiber (Nor) 823 5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 628 6. Kristjan Ilves (Est) 597 ... 46. Gašper Brecl (Slo) 17 - ženske: 1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 13:42,3 2. Ida Marie Hagen (Nor) 46,8 3. Anju Nakamura (Jap) 54,4 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 1000 2. Nathalie Armbruster (Nem) 589 3. Ida Marie Hagen (Nor) 542 ... 11. Ema Volavšek (Slo) 231 27. Silva Verbič (Slo) 55