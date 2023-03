Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

V nedeljo bo večinoma sončno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 12, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Krepil se bo jugozahodni veter. V torek bo oblačno. Dež bo že dopoldne zajel zahodne kraje, popoldne pa se bo postopno razširil nad vso Slovenijo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnim vetrom v višinah k nam doteka hladnejši in postopno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno, več oblačnosti bo južno in vzhodno od nas. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, le v krajih severno od nas bo nekaj več oblačnosti. Burja v Kvarnerju bo dopoldne ponehala.