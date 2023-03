Real Madrid uspešen na generalki za Liverpool in Barcelono

Madrid, 11. marca - Nogometaši Real Madrida so uspešno opravili generalko pred pomembnima obračunoma, ki ju čakata prihodnji teden v ligi prvakov in španskem prvenstvu. Pred domačimi gledalci so v 25. kroga LaLige premagali Espanyol s 3:1 in s 17. zmago zmanjšali zaostanek za vodilnimi Katalonci na šest točk.