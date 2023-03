Vzhod Avstrije in Češko zajela neurja z močnim vetrom

Dunaj/Praga, 11. marca - Vzhod Avstrije je minulo noč zajelo neurje z močnim vetrom, katerega sunki so ponekod presegli 110 kilometrov na uro. Zaradi neurij so danes na Dunaju začasno zaprli grajski park in živalski vrt Schönbrunn, v Linzu pa je veter poškodoval streho deželnega gledališča. O neurjih, ki ovirajo cestni in železniški promet, danes poročajo tudi iz Češke.