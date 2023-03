V Andori EP v jadralnem razredu ilca

Arcalis, 11. marca - V Andori bo od nedelje do prihodnjega petka potekalo evropsko prvenstvo v jadranju, v razredu ilca 7 bodo slovenske barve zastopali mariborski olimpijec Žan Luka Zelko, Benjamin Aganković, Luka Zabukovec in Ivan Vahrušev, v razredu ilca 6 pa bosta tekmovali Lin Pletikos in Alenka Valenčič.