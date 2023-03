Helios Suns redni del lige Aba 2 končal z zmago in prvim mestom

Široki Brijeg, 11. marca - Košarkarji Helios Suns so prepričljivo osvojili prvo mesto v rednem delu lige Aba 2. V trinajstih krogih so doživeli le en poraz, tako da bodo na zaključnem turnirju sredi aprila prav v Domžalah prvi favoriti za naslov in vozovnico v elitno ligo Aba.