Izidi smučarskega teka v Oslu

* Izidi, 50 km prosto, skupinski start, moški: 1. Simen Hegstad Krüger (Nor) 1:55:01,5 2. Hans Christer Holund (Nor) + 5,7 3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 12,6 ... - slovenskih tekmovalcev ni bilo na startu; - vrstni red v svetovnem pokalu (25): 1. Johanness Hoesfolt Klaebo (Nor) 2043 točk 2. Paal Golberg (Nor) 1862 3. Federico Pellegrino (Ita) 1321 ... 85. Miha Šimenc (Slo) 131 132. Vili Črv (Slo) 43 159. Miha Ličef (Slo) 14 174. Anže Gros (Slo) 3