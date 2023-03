Ukradeni rokopis Cicerovih besedil vrnili v poljsko knjižnico

Vroclav, 11. marca - Rokopis z deli rimskega filozofa in državnika Marka Tulija Cicera, ki so ga Poljski ukradli v 60. ali 70. letih prejšnjega stoletja, so ponovno našli in vrnili v Univerzitetno knjižnico v Vroclavu. Rokopis so leta 2021 v ponudbi newyorškega antikvariata identificirali zaposleni v knjižnici, poroča poljska tiskovna agencija PAP.