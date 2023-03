Na jug Italije prispela ladja s 500 migranti

Rim, 11. marca - V pristanišče mesta Crotone na jugu Italije je minulo noč priplula ribiška ladja z okoli 500 migranti na krovu. Ribiško ladjo v slabem stanju so v pristanišče pospremila tri plovila italijanske obalne straže. Na krovu so po navedbah oblasti prevladovali Pakistanci, vsi pa so se ponoči izkrcali z ladje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.