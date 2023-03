Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 11. marca - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov zmerna, druge stopnje, nižje majhna, prve stopnje. Nevarnejša so strma pobočja in grape, kjer so ob odjugi možni spontani snežni plazovi mokrega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V visokogorju so ob močnem vetru nastajale nove klože, ki jih na posameznih mestih lahko sprožite pod večjo obremenitvijo. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare, pomrznjene podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare, pomrznjene podlage, zato je tam nevarnost zdrsa.

V gorah je bilo ponoči oblačno in megleno, ničta izoterma je na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Sneg je nižje večinoma južen in se v sredogorju globoko predira. Na posameznih mestih lahko danes še pričakujemo spontane snežne plazove mokrega snega. Nad 2000 metrov se še vedno nahaja suh sneg, ki je padel v preteklih dneh. Previdno zlasti v grapah in v bližini grebenov, kjer so območja z napihanim snegom. Veter je odlagal sneg na vzhodnih straneh. Višina snežne odeje je precej neizenačena, na prisojnih straneh je snega precej manj kot na osojnih.

Danes se pričakuje prehod hladne fronte, padavin kaže da ne bo prav veliko. Danes zjutraj bodo možne manjše krajevne plohe, zapihal bo severozahodnik, ki bo v visokogorju lahko močan. Čez dan se bo razjasnilo, veter bo nekoliko oslabel. Hladilo se bo. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -1, na 2500 metrov okoli -7 stopnij Celzija. V nedeljo bo suho in deloma jasno, občasno bo več srednje in visoke oblačnosti. Veter bo večinoma šibak, le ponekod v visokogorju bo še pihal zmeren severozahodnik. Zjutraj bo temperatura na 1500 metrov okoli -5, na 2500 metrov okoli -9 stopinj Celzija, čez dan se bo segrelo. V ponedeljek bo precej oblačnih kopren, popoldne bo od zahoda naraščala tudi nizka oblačnost. Krepil se bo jugozahodnik, ki bo popoldne ponekod že močan. Znova se bo segrelo. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 2, na 2500 m okoli 0 stopinj Celzija. V torek pričakujemo večje poslabšanje s padavinami, meja sneženja se bo spuščala.

Danes kaže, da novega snega ne bo prav veliko, v visokogorju lahko zapade od 5 do največ 15 centimetrov snega, v sredogorju le kakšen centimeter. Danes pa se bo nevarnost proženja snežnih plazov pod nadmorsko višino okoli 2000 metrov zmanjšala. V visokogorju bodo še vedno nevarna območja z napihanim snegom. Ob ohladitvi se bodo v soboto in nedeljo izrazito povečale poledenele površine.