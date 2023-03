San Antonio, 11. marca - Košarkarji San Antonio Spurs so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali Denver Nuggets s 128:120. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar za poražene goste ni igral, Srb Nikola Jokič Nikola je dosegel trojni dvojček s 37 točkami in po 11 skoki in podajami. Na drugi strani je imel Keldon Johnson 23 točk, 8 skokov in 6 podaj.