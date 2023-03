Izrael je pripravljen okrepiti dobavo plina Italiji

Rim, 10. marca - Izrael je pripravljen okrepiti dobavo zemeljskega plina Italiji in Evropi in pomagati v boju proti posledicam suše, je danes po pogovorih z italijansko kolegico Giorgio Meloni v Rimu dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob tem je dodal, da bo prihodnji teden obiskal tudi Berlin in se sestal z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.