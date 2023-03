Barcelona doživela tri boleče poraze v šestih dneh

Ljubljana, 10. marca - Košarkarji Barcelone so v šestih dneh doživeli tri boleče poraze. V soboto so najprej izgubili v španskem prvenstvu proti Zaragozi, v torek so bili poraženi v derbiju evrolige z Olympiacosom, danes pa so morali priznati premoč še Fenerbahčeju. Turki so bili po zaostanku 17 točk v prvem polčasu boljši z 81:73.