Za znanstveno pot so pomembne izkušnje v mednarodnem okolju

Ljubljana, 10. marca - Na virtualni okrogli mizi Svetovna mreža Univerze v Ljubljani so danes znanstvenice, ki so se uveljavile v fiziki in astronomiji, govorile o znanosti o vesolju, znanstvenem delovanju v tujini, pa tudi o položaju žensk v znanosti. Edinstvena in zelo pomembna se jim zdi izkušnja v tujini, a ženska pot v odkrivanje vesolja ni nikoli lahka, menijo.