Italijanska obalna straža v Sredozemlju skuša rešiti več kot 1000 migrantov

Catanzaro, 10. marca - Italijanska mornarica in obalna straža danes rešujeta približno 1300 migrantov, ki so se znašli v težavah v osrednjem Sredozemlju, skoraj dva tedna po smrtonosnem brodolomu pred obalo Kalabrije, v katerem je umrlo več kot 70 ljudi. Medtem je tunizijska obalna straža sporočila, da so ponoči rešili več kot 1000 migrantov.