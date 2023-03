Rogliču peta etape dirke med dvema morjema in skupno vodstvo

Pescara, 10. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec pete etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Na trasi med krajema Morro d'Oro in Sarnano-Sassotetto, ki je bila zaradi močnega vetra nekoliko skrajšana (165,6 km), je v sprintu na zadnjem vzponu ciljno črto prečkal pred Giuliom Cicconejem in Taom Geogheganom Hartom.