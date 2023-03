Evropske borze navzdol; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 10. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes občutno znižali. Na negativna gibanja je vnovič vplivalo dogajanje na Wall Streetu, kjer so vlagatelje razočarali najnovejši podatki s tamkajšnjega trga dela, slabe novice so prišle tudi iz bančnega sektorja. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je zvišal.