Predsednica DZ je podprla idejo o vzpostavitvi rednega dialoga med DZ in lokalno samoupravo

Ljubljana, 10. marca - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sprejela predstavnike Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Predstavniki občin so v pogovoru izrazili željo po tesnejšem sodelovanju z DZ, predsednica pa je idejo o vzpostavitvi rednega dialoga med DZ in lokalno samoupravo podprla, so sporočili iz DZ.