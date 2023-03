Društvo MDS glede bančnih izbrisov za poravnavo

Ljubljana, 10. marca - Društvo MDS glede bančnih izbrisov predlaga, da se v posebnem zakonu opredeli izvensodno poravnavo na način, da vsi izbrisani delničarji in obvezničarji dobijo poplačilo. Ob tem so podali pobudo, da v najkrajšem možnem času za skupno mizo sedejo vsi akterji v tej zgodbi in poiščejo kompromisno rešitev.