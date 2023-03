Ljubljanska borza: Indeks pridobil več kot pol odstotka

Ljubljana, 10. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je zadnji dan tedna zvišal za 0,58 odstotka. Navzgor so ga potisnile delnice Krke, ki so se podražile za skoraj dva odstotka, pa tudi Petrola in NLB. Borzni posredniki so sklenili za 1,8 milijona evrov poslov, vlagatelji so največ povpraševali po delnicah NLB.