Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 10. marca - Zvečer in ponoči bo še spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ponekod bo zapihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v alpskih dolinah okoli -4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva še pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno. V ponedeljek bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je ciklonsko območje. Z vetrom zahodnih smeri k nam doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V soboto bo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas sprva še občasno deževalo. Čez dan se bo deloma zjasnilo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.