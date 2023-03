V Italiji zaradi vohunjenja za Rusijo obsodili kapitana fregate

Rim, 10. marca - Kapitana fregate italijanske mornarice so danes v Rimu obsodili na 30 let zapora zaradi vohunjenja v korist Rusije. Aretirali so ga že leta 2021, ker je ruskemu vojaškemu diplomatu v zameno za 5000 evrov izročil zaupne dokumente zveze Nato. Njegovi odvetniki se bodo na sodbo pritožili, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.