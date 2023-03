Zunanja ministra Avstrije in Italije v Sarajevu izrazila podporo članstvu BiH v EU

Sarajevo, 10. marca - Zunanja ministra Avstrije in Italije, Alexander Schallenberg in Antonio Tajani, sta na današnjem skupnem obisku v Sarajevu izrazila podporo Bosni in Hercegovini na njeni poti v EU. Kot sta dejala, je Zahodni Balkan prioritetno območje za njuni vladi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.