Bruselj s strategijama za okrepitev vesoljske in pomorske varnosti

Bruselj, 10. marca - Evropska komisija in visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko EU Josep Borrell sta danes predstavila prvo evropsko strategijo za vesoljsko varnost, katere namen sta okrepitev zaščite vesoljskih sistemov in odvračanje groženj v vesolju. Bruselj je obenem predstavil okrepljeno strategijo za pomorsko varnost.