Projekt za vključen svet želi doseči večjo zaposlenost med invalidi

Ljubljana, 10. marca - Na današnjem posvetu z naslovom Vključen svet. Projekt - invalidnost ni poklic so poudarili, da je oseba z oviranostjo v prvi vrsti človek, ki ima določeno znanje in izkušnje. Nujno je tesno sodelovanje med deležniki, da bo zaposlenih invalidov več, so se strinjali sodelujoči na posvetu.