Delovna skupina v pripravo kadrovskih standardov in normativov za poklice v zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 10. marca - Delovna skupina ministrstva za zdravje bo skupaj s predstavniki zbornic, združenj, sindikatov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in drugimi deležniki že pripravljene kadrovske standarde in normative uskladila z dejanskim stanjem kadrov v kliničnih okoljih, so sporočili z ministrstva.