Ljubljana, 10. marca - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja nov program subvencioniranja letalskih povezav, ki so ga danes predstavili na infrastrukturnem in gospodarskem ministrstvu. Kot so zapisali v sporočilu, podpirajo vsakršno rešitev, ki bo zagotovila večjo povezljivost Slovenije s svetom, predvsem z destinacijami strateškega pomena.