Po aretaciji pred šempetrsko urgenco 40-letnik v priporu zaradi suma nasilnih dejanj

Nova Gorica, 10. marca - Pred šempetrskim urgentnim centrom so policisti in kriminalisti prejšnji teden odvzeli prostost 40-letnemu moškemu s stalnim bivališčem na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana. Kot so danes za STA pojasnili na PU Nova Gorica, je utemeljeno osumljen storitve več kaznivih dejanj z elementi nasilja, ki so bila izvršena na Goriškem.