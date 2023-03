V Velenju danes za slovenski odbojkarski pokal

Ljubljana, 11. marca - Velenje bo danes središče slovenskega odbojkarskega dogajanja. Na sporedu bosta finalna obračuna domačega pokala, v katerem do zdaj ni bilo presenečenj, tako da se bodo za pokal spopadle najboljše ekipe zadnjih let. Pri moških ACH Volley in Calcit Volley, pri ženskah pa Calcit Volley in Nova KBM Branik.