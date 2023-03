Novogoriški policisti v hišnih preiskavah zasegli prepovedane droge

Nova Gorica, 10. marca - Novogoriški policisti so v širši okolici Nove Gorice opravili hišni preiskavi pri več osebah zaradi suma posedovanja prepovedanih drog. Pri 45-letnem moškem in 50-letni ženski so našli in zasegli več različnih snovi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedane droge. Prepovedane droge so verjetno našli tudi pri voznici po prometni nesreči.