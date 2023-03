Ljubljana, 12. marca - Pred 160 leti se je rodil Gabriele D'Annunzio. Bil je nadarjen pesnik in pisatelj, z neverjetnim apetitom po slavi. Njegove pesmi so italijanski časopisi objavljali na prvih straneh, knjige so bile uspešnice po vsej Evropi, v dramah, ki jih je napisal, so nastopale največje igralke tistega časa, je o njem zapisala Irena Štaudohar.