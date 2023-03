Ravne na Koroškem, 10. marca - Celjski policisti so v četrtek na Ravnah na Koroškem obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi 70 kilometrov na uro, vozil 120 kilometrov na uro. Zoper voznika so podali obdolžilni predlog in predlagali začasni odvzem vozniškega dovoljenja do odločitve o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, so sporočili celjski policisti.