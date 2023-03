Pirc Musar pozvala k odpravi pomanjkljivosti glede čistega okolja in pitne vode v Sloveniji

Ljubljana, 10. marca - Predsednica republike Nataša Pirc Musar po predstavitvi poročila posebnega poročevalca OZN o zdravem okolju in pitni vodi v Sloveniji želi, da to služi kot spodbuda hitrejšemu zelenemu prehodu in potrebnemu ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vlado in relevantne institucije je pozvala k uvedbi ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.