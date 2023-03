Festival FeKK del novoustanovljene mreže za filmski diskurz

Ljubljana, 10. marca - FeKK - Festival kratkega filma v Ljubljani je del nove festivalske mreže za filmski diskurz. Evropsko mrežo za filmski diskurz (European Network for Film Discourse oz. The End) je vzpostavilo šest mednarodnih festivalov kratkega filma iz šestih držav z namenom spodbujanja kritiške refleksije in poglobljenega ukvarjanja z evropskim filmom.