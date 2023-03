Pomlad prinese tudi porast težav zaradi cvetnega prahu

Ljubljana, 11. marca - S pomladjo se pri marsikomu pojavijo težave in tudi alergijske reakcije, povezane s cvetnim prahom. V zadnjih tednih namreč cvetijo leske, jelše, cipresovke in druge alergene rastline. Strokovnjaki priporočajo, da so ljudje pozorni na ustrezno prezračevanje domov ter izogibanje dejavnostim na prostem v obdobju, ko je v zraku največ cvetnega prahu.