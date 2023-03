New York, 10. marca - Jenson Button, nekdanji svetovni prvak v formuli 1, bo sodeloval na treh dirkah serije Nascar, so sporočili organizatorji tekmovanja. Anglež bo za ekipo Rick Ware Racing Ford Mustang vozil v Austinu, Chicagu in Indianapolisu, prvič bo tekmoval 26. marca, poroča Reuters.