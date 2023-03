V nesreči v španskem rudniku trije mrtvi

Madrid, 10. marca - V nesreči rudnika kalijevega karbonata v španskem kraju Suria severozahodno od Barcelone so umrli trije moški, ki so ostali ujeti globoko v rudniku, potem ko se je v četrtek v njem zrušila ena od galerij, je danes sporočil predsednik katalonske regionalne vlade Pere Aragones. Po poročanju medijev so v rudniku delali kot geologi.