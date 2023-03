Število domnevno ogoljufanih kupcev podjetja Secom se povečuje

Novo mesto/Krško, 10. marca - Število domnevno ogoljufanih kupcev krškega podjetja Secom in skupna višina škode, ki jim je nastala ob tem, se še povečujeta. Do zdaj so kriminalisti, ki se ukvarjajo s primerom, prejeli 120 prijav domnevnih oškodovancev, škoda, ki naj bi jim jo povzročilo podjetje, pa je narasla na 370.000 evrov.