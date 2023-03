Raziskava: Dohodkovna neenakost v Nemčiji se je povečala

München, 12. marca - Dohodkovna neenakost v Nemčiji se je med letoma 1998 in 2016 povečala, kaže raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. K temu so prispevale predvsem dohodkovne razlike v mestih, razlike med regijami pa se niso bistveno spremenile. Bolj neenakomerno porazdeljeni so v povprečju dohodki prebivalcev zahodnega dela Nemčije.