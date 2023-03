V Trebnjem 36-letnik oropal občana, kmalu so ga izsledili

Trebnje, 10. marca - V bližini enega od gostinskih lokalov v Trebnjem je v četrtek zvečer 36-letnik iz naselja v okolici Trebnjega oropal občana. S silo mu je vzel denarnico in mobilni telefon, nato pa pobegnil. Kmalu zatem so ga izsledili policisti, mu zasegli ukradene predmete in jih vrnili lastniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.