Nadgradnjo železniške proge Celje-Velenje naj bi začeli prihodnje leto

Celje, 12. marca - Nadgradnja železniške proge Celje-Velenje se bo predvidoma začela prihodnje leto in naj bi potekala do leta 2029, napoveduje direkcija za infrastrukturo. Z naložbo, ocenjeno na 90 milijonov evrov, želijo med drugim odpraviti ozka grla in izboljšati varnost, omogočila pa bo tudi povečanje obsega potniškega in tovornega prometa.