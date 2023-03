Kevin Durant bo manjkal vsaj tri tedne

Phoenix, 10. marca - Košarkarji Phoenix Suns, ki so to sezono v severnoameriški ligi NBA eni od kandidatov za naslov, bodo morali nekaj časa igrati brez nove okrepitve, superzvezdnika Kevina Duranta. Potem ko mu je spodrsnilo na ogrevanju pred tekmo proti Oklahomi in ni igral, so danes iz tabora sonc sporočili, da bo zaradi poškodbe gležnja manjkal vsaj tri tedne.