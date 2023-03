Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. V soboto bo sprva še pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od 0 do 4, drugod od 5 do 9, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno. V ponedeljek bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je ciklonsko območje. Z vetrom zahodnih smeri k nam doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva bodo krajevne padavine nastajale v krajih južno in zahodno od nas, popoldne pa bodo zajele vse sosednje pokrajine. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas sprva še občasno deževalo. Čez dan se bo deloma zjasnilo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.

Biovreme: Danes ter sprva tudi v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V soboto čez dan bo vremenska obremenitev oslabela.